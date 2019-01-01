مدرب ليون السابق ينصح فقير بالرحيل

يرى أن وقته انتهى مع النادي الفرنسي

نصح برونو جينيسيو المدرب السابق لليون الفرنسي، صانع ألعاب الفريق نبيل فقير بالرحيل هذا الصيف.

فقير كان على أعتاب الانضمام لليفربول بسوق الانتقالات الماضي، لكن الصفقة انهارت في اللحظات الأخيرة.

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والآن تعود التكهنات مرة أخرى حول مصير اللاعب الفرنسي، وسط اهتمام مستمر من عمالقة أوروبا بضمه.

وقال جينيسيو في تصريحات لراديو "مونت كارلو":"أعتقد أن فقير كان يشعر بإحباط كبير لإلغاء انتقاله لليفربول ببداية هذا الموسم".

جوردي كاردونير (نائب رئيس برشلونة): "نيمار يريد مغادرة باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة، ولست متفاجئ من هذا الأمر فليس هناك مكان أفضل من برشلونة" 🗣️ pic.twitter.com/a015gE9fdZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 27, 2019

وأضاف:"لعب في كأس العالم رغم بعض الإصابات، لم يشعر بالقوة الكافية لأداء دور القائد على أرض الملعب".

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وتابع:"أعتقد أن دوره انتهى مع ليون، حظى بالعديد من التجارب وحان الآن خوض تحدي جديد".

يذكر أن فقير أحرز 9 أهداف في 29 مباراة له مع ليون في موسم 2018/2019، وهو نصف ما حققه الموسم السابق.