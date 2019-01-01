بيرجر: ليفربول يستطيع بسهولة الفوز بالبريميرليج ودوري الأبطال

لاعب الريدز السابق يثق في فريقه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى باتريك بيرجر أن فريقه السابق "ليفربول" لديه ما يلزم للفوز بسهولة ببطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويتصدر الريدز جدول ترتيب البريميرليج بفارق نقطتين ومباراة إضافية عن مانشستر سيتي، فيما أوقعته قرعة ربع نهائي دوري الأبطال مع بورتو.

بيرجر تحدث عن المنافسة هذا الموسم قائلًا "أعتقد أنهم قادرون على الفوز بسهولة بالبريميرليج، ويستطيعون الفوز بدوري الأبطال أيضًا".

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أضاف صاحب الـ45 عامًا لقناة سكاي سبورتس "قرعة الأبطال كانت جيدة جدًا لهم، بورتو يبقى منافس صعب لكن أعتقد أن الفريق قادر على تخطيه والوصول لنصف نهائي الأبطال".

"المطلوب للفوز بالدوري أن يلعبوا كل مباراة حتى نهاية الموسم وكأنها نهائي كأس، هم بحاجة للفوز بكل المباريات. هم قادرون على الفوز بالدوري ودوري الأبطال، لا أجد سببًا يمنعهم من الفوز بالثنائية هذا الموسم".

أضاف حول الأداء وخاصة تراجع أهداف محمد صلاح مؤخرًا "لدينا حارس مرمى ودفاع يمنعوننا من استقبال أي أهداف، وفي الهجوم هناك صلاح وفيرمينيو، والفريق صلب حقًا في الوسط، لكن الأمر يتعلق كله بإحراز الأهداف وكما نرى ساديو ماني متألق في هذا الجانب مؤخرًا".

أتم "من الرائع أنه إن لم يستطع صلاح إحراز نفس العدد من أهدافه الموسم الماضي، نجد لاعبين آخرين يُسجلون، وهذا بالظبط ما يجب أن يفعله اللاعبون".

يُذكر أن الدولي المصري سجل 32 هدفًا في الموسم الماضي من البريميرليج، ولم يُحرز هذا الموسم سوى 17 هدفًا.