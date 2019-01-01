ليفربول يطلب ارتداء الشعار الذهبي بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد فشل في ارتداء نفس الشعار عام 2008

يستعد نادي ليفربول للاستئناف للإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، من أجل طبع الشعار الذهبي على قميصه بجميع المسابقات المحلية، بعد فوزه بكأس العالم للأندية.

ليفربول فاز مؤخراً بالبطولة التي أقيمت في قطر، عقب تخطي نادي مونتيري المكسيكي في دور الأربعة، والتغلب على فلامينجو البرازيلي بهدف نظيف في المباراة النهائية.

الفريق الإنجليزي سيضع شعار الفوز بمونديال الاندية على قميصه، ومن المتوقع تقديم هذه الإضافة الجديدة في حفل رسمي يقيمه النادي.

قوانين البريميرليج تمنع ارتداء مثل هذه الشعارات على القمصان الخاصة بالدوري، ولكن من المسموح وضعها في دوري أبطال أوروبا وكأس الإتحاد الإنجليزي بحالة تقديم طلب رسمي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ليفربول سيعترض على هذا القرار، للتمكن من وضع هذا الشعار في الدوري من الآن وحتى موعد البطولة القادمة في 2021.

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ويأتي ذلك رغم عدم تمكن مانشستر يونايتد من إضافة الشعار الذهبي عندما فاز بالبطولة في 2008، حيث يطمح ليفربول في تعديل هذه اللائحة هذا العام خاصة وأن ريال مدريد يقوم بطبعه بشكل طبيعي في الدوري الإسباني.

يذكر أن جيورجيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول، قد صرح في وقت سابق، أن ارتداء الشعار الذهبي كان أحد أهم الدوافع لفريقه من أجل الفوز بمونديال الأندية.