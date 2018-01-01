ليفربول في أزمة دفاعية قبل مواجهة مانشستر يونايتد

إصابة ظهير ليفربول الأيمن ألكسندر أرنولد وتأكد غيابه عن مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تأكد غياب النجم الإنجليزي الشاب ألكسندر أرنولد عن مواجهة فريقه ليفربول المقبلة أمام نظيره مانشستر يونايتد ضمن لقاءات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا بعد أن تعرض اللاعب لإصابة في قدمه خلال مواجهة الريدز الأخيرة أمام نابولي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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وشارك اللاعب أساسيًا في المباراة التي حقق فيها ليفربول الفوز بهدف نظيف وصعد من خلالها لدور الـ 16 كثاني مجموعته خلف باريس سان جيرمان.

وظهر اللاعب في الساعات الأخيرة مرتديًا لحذاء واقي للحد من تأثير الإصابة التي تعرض لها يوم الثلاثاء الماضي أمام البارتينوبي بدوري الأبطال.

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كما يرى أن صلاح متفوق في النواحي التهديفية، لكن هازارد أفضل منه كلاعب متكامل قادر على التطور ومساندة الفريق pic.twitter.com/1Lanup1U1V — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 13, 2018

ومن المتوقع أن يستخدم المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول النجم جيمس ميلنر في مركز الظهير الأيمن ضد مانشستر يونايتد.

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جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيدخل مباراة الأحد المقبل في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبرصيد 26 نقطة، بينما يتصدر ليفربول الترتيب بـ 42 نقطة.