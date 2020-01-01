الإلغاء وارد.. اجتماع جديد لحسم مصير الدوري الإنجليزي

محاولات لإتمام الموسم ولكنها قد تعارض اللوائح والقوانين الإنجليزية

تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، للاجتماع من جديد، من أجل الوقوف على مصير عودة النشاط مرة أخرى بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا.

المسابقة تأجلت مع باقي البطولات على مستوى أنحاء العالم بعد تفشي الوباء، بوجود محاولات مستمرة لعودتها مرة أخرى، بشرط توافر الشروط الصحية الآمنة بالملاعب.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت قيام الأندية بالاجتماع غداً الجمعة، في جلسة جديدة من المحادثات لبحث استئناف النشاط الرياضي في الملاعب الإنجليزية.

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وأوضحت أن الهدف الرئيسي للأندية، سيكون إنهاء الموسم قبل تاريخ 30 يونيو، بسبب أزمة عقود اللاعبين وانتهاء بعضها، كحالة ويليان وبيدرو رودريجيز ثنائي تشيلسي.

ومن المتوقع أن تتركز كل المحاولات على استئناف الموسم بدلاً من الإلغاء بشكل كامل، ولكن تبقى مشكلة انتهاء عشرات العقود قبل انتهاء الموسم كعائق كبير جداً يؤثر على أي خطة محتملة.

ويتركز القلق هو أنه إذا لم ينته الموسم بحلول 30 يونيو، سيكون اللاعبون خارج تعاقداتهم مع الأندية ونفس الأمر للمعارين، رغم توصيات الفيفا بتمديد الصفقات حتى نهاية الموسم.

اجتماع الغد ربما لن يسفر عن قرار نهائي، ولكنه سيقف على العديد من النقاط الهامة لاستئناف النشاط، ومناقشة الوضع المالي للأندية في حالة إلغاء الموسم أو استكماله.

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أحد ملاك الأندية قال لـ"سكاي سبورتس:"الاجتماع سيكون أيضاً عن الوضع المالي لو تم إلغاء الموسم، وهذا قد يحدث بكل أسف ولكنه يعتمد على قوانين الحكومة".

ويحتل ليفربول صدارة البريميرليج بـ82 نقطة بعد 29 جولة من عمر المسابقة، بفارق شاسع عن مانشستر سيتي الثاني بـ57 نقطة.