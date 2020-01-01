أندية الدوري الإنجليزي مهددة بفقدان نجومها بالمجان

كورونا يواصل تأثيره السلبي على الكرة العالمية

حذر ستيجن فرانسيس، وكيل أعمال توبي ألدرفيرلد مدافع توتنهام، أندية الدوري الإنجليزي من تخفيض رواتب اللاعبين بسبب فيروس كورونا.

أزمة كبيرة تشهدها كرة القدم في الفترة الحالية بعد انتشار كورونا، حيث توقفت جميع الأنشطة المحلية والقارية، مما أدى لخسائر مالية فادحة للأندية والاتحادات.

العديد من المطالب خرجت الآونة الأخيرة، لمناشدة أندية البريميرليج، بإجبار اللاعبين على تخفيض أجورهم، وإلا سيصل حجم الخسائر هذا الموسم إلى مليار جنيه استرليني.

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وكيل ألدرفيرلد لا يرحب بهذه الخطوة حيث قال لصحيفة "جارديان" البريطانية:"أي شخص عامل يمكنه الرحيل من مكان عمله مقابل دفع مبلغ ما أو تنبيه مكتوب قبل فترة معينة".

وأضاف:"صاحب العمل أيضاً يمكنه فعل نفس الشيء وإنهاء علاقته بأي شخص يعمل لديه بدفع قيمة مالية وإبلاغه بالأمر قبلها".

وتابع:"عندما توقع الأندية مع أي لاعب فهي تخاطر بدفع رسوم كبيرة ورواتب مرتفعة، وفي مقابل هذا الخطر لا يمكن لأي لاعب المغادرة قبل نهاية هذا العرض إلا في حالة موافقة الأطراف المعنية، مع ضرورة تلقي اللاعبين لأجورهم كاملة طوال فترة التعاقد".

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واستكمل:"لو أصرت الأندية على الخصم من أجور اللاعبين، يجب عليه معاملتهم كأي شخص عامل عادي ومنحهم حرية الرحيل بالمجان مقابل مبلغ زهيد كتعويض".

يذكر أن العديد من الأندية في أوروبا قامت بتخفيض أجور لاعبيها تزامناً مع الأزمة الحالية، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.