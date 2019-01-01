رودجرز يننقد الجدول "الهزلي" لليستر في البريميرليج

أزمة كبيرة تواجه المدرب الأيرلندي خلال فترة أعياد الميلاد

قام بريندان رودجرز المدير الفني لليستر سيتي، بمهاجمة جدول الفريق في الدوري الإنجليزي، خلال فترة أعياد الميلاد، وهو ما قد يجبره على إراحة بعض لاعبيه.

ليستر نجح مؤخراً في الفوز على إيفرتون بركلات الترجيح بكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين الأربعاء الماضي، ويستعد لمواجهة مانشستر سيتي بالبريميرليج مساء اليوم السبت.

الثعالب يواجهون ليفربول متصدر البريميرليج خلال فترة البوكسينج داي، وأمامهم يوم راحة واحد فقط قبل التوجه نحو لندن للعب ضد وست هام.

رودجرز سؤل عن إمكانية لعب مهاجمه جيمي فاردي لجميع هذه المباريات:"لا توجد أي فرصة لذلك، لا يمكنك المخاطرة بلياقة لاعبيك في مواجهات تحتاج لجهد بدني غير طبيعي".

وأضاف:"في كرة القدم من الطبيعي معاناة اللاعبين في اليوم التالي لكل مباراة، لذلك يجب حصولهم على راحة وبعدها يبدأ العمل الصعب بعدها بيوم آخر".

وتابع:"لا توجد أمامنا أي فرصة للراحة، وسنلعب ضد وست هام بشكل مباشر بعد شعورنا بالتعب، إنه حقاً مجرد هراء، هناك بعض الفرق ستكون أكثر أريحية لامتلاكها العمق الكافي بالتشكيل".

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ويعتبر فاردي هو النجم الأول لليستر هذا الموسم، حيث بدأ في 17 مباراة بالدوري وسجل خلالهم 16 هدف ليعتلي صدارة الهدافين بالمسابقة.

يذكر أن ليستر يحتل المركز الثاني بجدول البريميرليج بـ39 نقطة، بفارق 10 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الأول.