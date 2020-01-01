أجهزة تحليل داخل أندية الدوري الإنجليزي تمهيداً لعودة البطولة

الجمهور ربما لا يحضر حتى نهاية العام

بدأ الدوري الإنجليزي، للتحضير من أجل العودة مرة أخرى للنشاط، عن طريق تجهيز ماكينات تحليل فيروس كورونا لفحص اللاعبين بمختلف الأندية بشكل مستمر.

الكرة تعرضت لحالة من التوقف والشلل التام خلال الأسابيع الماضية، وذلك لانتشار فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم، لتتوقف المسابقات وعلى رأسها البريميرليج.

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن الأمور أصبحت تسير الآن نحو استكمال البطولة من جديد في شهر يونيو، بالترتيب مع السلطات الإنجليزية والمنظمات الصحية.

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ومن المقرر أن يتم وضع ماكينات لأجهزة فحص لفيروس كورونا داخل الأندية ومقرات التدريب، من أجل اختبار اللاعبين بشكل يومي للاطمئنان على صحتهم والحد من انتشار المرض فيما بينهم.

ومن المتوقع الانتهاء من هذه الإجراءات بنهاية شهر إبريل الحالي، تمهيداً لعودة الأندية للتدريب مرة أخرى في منتصف مايو قبل استئناف النشاط مرة أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن الأندية أخبرت اللاعبين بهذه الخطوة، وطلبت منهم التحضير للانتظام في التدريبات الشهر القادم لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع.

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وتسير الأمور بهذه الطريقة نحو إقامة ما تبقى من الموسم الحالي بدون حضور الجماهير، مع إمكانية استمرار هذا الوضع حتى نهاية العام.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بـ82 نقطة قبل التوقف، مقابل 57 لمانشستر سيتي الثاني بعد 29 جولة من المسابقة.