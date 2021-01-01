"ليفربول لا يستطيع ضم مبابي"

ستيفين ماكمانامان نجم ليفربول السابق يؤكد أن فريقه لا يستطيع ضم كيليان مبابي.

أكد ستيفين ماكمانامان نجم فريق ليفربول وريال مدريد المعتزل على صعوبة ضم الريدز لكيليان مبابي من صفوف فريقه الحالي باريس سان جيرمان.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "ديلي ميرور"، وأكد خلالها أن الفريق لن يستطيع ضمه نظرًا للتكلفة الضخمة له.

وقال ماكمانامان: "بشكل شخصي لا أعتقد أن مثل تلك الصفقة ستحدث، لو نظرتم للأرقام لا أرى ليفربول قادرًا على دفع مثلها".

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وأضاف: "لنكن أكثر صراحة مع بعضنا البعض، مبابي يكلف الكثير من الأموال، على الأقل 220 مليون يورو، وربما يكسر رقم نيمار كأغلى لاعب في العالم".

وأكمل: "أتوقع ألا يطلب أقل من 440 ألف يورو في الأسبوع الواحد، ولا أعتقد بشكل شخصي أن ليفربول يستطيع توفير ذلك المبلغ".

وأنهى كلماته: "لا أريد أن يتم فهمي بشكل خاطئ، مبابي مذهل وسيعود بالنفع على ليفربول، لكن الأرقام ليست في صالح الفريق، ولن يكون العائد كما هو متوقع".

جدير بالذكر أن ليفربول ليس الفريق الوحيد المهتم بمبابي، حيث يسعى ريال مدريد أيضًا لضمه بالرغم من الصعوبات المالية لهم.