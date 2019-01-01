ليفربول لا يستحق المنافسة على الدوري - مغالطة ترد عليها الأرقام

أسابيع قليلة من المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي ستحسم الفريق بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دخلت المنافسة في الدوري الإنجليزي للمنحني الأخير لها، وأصبح لقب الدوري على بعد أسابيع قليلة من معرفة صاحبه الجديد.

مانشستر سيتي يمتلك أفضلية بكل تأكيد في عدد النقاط ووجود مباراة مؤجلة بالنسبة له، وفي المقابل تأتي أفضلية ليفربول في احتلاله للصدارة رغم وجود مباراة للخصم.

وخرجت في الأسابيع الماضية العديد من الأصوات التي تقول أن فريق ليفربول لا يستحق التواجد في المكان الذي هو به بالوقت الحالي ولا يستحق أن ينافس على الدوري الإنجليزي.

تلك الأصوات تتخذ من تراجع مستوى ليفربول منذ انطلاق العام الجاري سببًا لذلك الإدعاء وهو أمر يمكن تفهمه بعض الشيء، في ظل وجود تراجع حقيقي في الأداء وحتى النتائج.

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ليفربول الذي كان يحقق الفوز ويحسم اللقاءات في الدور الأول من الموسم في اللحظات الأولى من المباراة أصبح يتأخر في النتيجة ويعود بصعوبة فيها أحيانًا كثيرة، ذلك إن عاد.

الفريق الذي كان يسجل ويمتع ويحقق الانتصارات أصبحنا نراه في أحيانًا كثيرة متحفظ ولا يريد أن يلعب كرة القدم بمجرد تقدمه بهدف، وأحيانًا كثيرة نراه متهور ويهدر نجومه فرصًا لم يهدروا أصعب منها من قبل.

لكن هل تكفي تلك المشاكل لجعل الفريق غير كفؤ ولا يستحق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، رغم كل ما قدمه في بداية الموسم؟

هذا هو السؤال الذي سنحاول الوصول لإجابته من خلال الأرقام التي حققها كلاً من ليفربول ومانشستر سيتي في الأسطر المقبلة:

ليفربول خاض مباراة واحدة أكثر من مانشستر سيتي، لكن الأرقام الهجومية تسير في اتجاه واحد فقط فسنجد بطل النسخة الأخيرة من الدوري سجل 83 هدفًا مقابل 75 لليفربول.

لكن في المقابل فليفربول قد سجل أهدافه الـ 75 من 197 تسديدة وهو عدد أقل من تسديدات مانشستر سيتي الـ 224 وبنسبة تحويل الفرص الخطرة لأهداف أعلى من نسبة البطل الحالي بفارق طفيف.

أما دفاعيًا فرغم خوض ليفربول لمباريات أكثر فالريدز يمتلكون خط دفاع أقوى وتلقوا 20 هدفًا فقط، في المقابل مانشستر سيتي تلقى 21 هدف وخرج بشباك نظيفة في 16 مباراة مقابل 17 لليفربول.

يأتي ذلك أيضًا في ظل تلقي ليفربول لعدد أكبر من التسديدات على مراره بواقع 82 تسديدة مقابل 72 تلقاها مانشستر سيتي.

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وعلى مستوى العمل الجماعي وافتكاك الكرة والالتحامات الناجحة سنجد أن ليفربول افتك الكرة 328 مرة مقابل 278 للخصم والتحم نجوم 1647 مرة بشكل ناجح مقابل 1491 لمانشستر سيتي، رغم ذلك فإن عدد الأخطاء التي ارتكبها نجوم الريدز أقل بواقع 293 مقابل 369.

ختامًا لو أردنا أن نقول أن ليفربول لا يستحق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري، فسيكون الأمر أكثر موضوعية لو قلنا أيضًا أن مانشستر سيتي لا يستحق هو الآخر بالقياس على أرقام كل فريق.