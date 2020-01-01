لامبارد: ليفربول ليس الفريق الأفضل في الدوري الإنجليزي

رغم اعترافه بأحقية ليفربول في الفوز بالبطولة

يؤمن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، أن مانشستر سيتي هو الفريق الأفضل في الدوري الإنجليزي، رغم نجاح ليفربول في تحقيق لقب البطولة.

تشيلسي أهدى الريدز لقب البريميرليج الأول لهم منذ 30 سنة، بعد الفوز على سيتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس في الجولة 31.

لامبارد يؤمن بالقيمة الكبيرة لكل من بيب جوارديولا مدرب سيتي، ويورجن كلوب المدير الفني لليفربول، لكنه لا يعتقد أن الريدز هم الأفضل في إنجلترا.

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وقال المدرب الإنجليزي:"بيب ويورجن كلوب في مستوى آخر ومختلف تماماً عن الجميع، لذلك شاهدنا ليفربول يحصل على لقب الدوري".

وأضاف:"عندما تلعب ضد مانشستر سيتي، فالأمور تكون صعبة جداً بسبب الجودة الكبيرة التي يمتلكها هذا الفريق من الناحية الفردية، بالنسبة لي هم الأفضل في إنجلترا من حيث الكرة الممتعة وطريقة لعبهم".

وتابع:"كان علينا العمل بجد منذ الدقيقة الأولى للخروج بنتيجة إيجابية، وبالتحديد على الجانب الدفاعي، وهذا ما فعلناه، كما خلقنا بعض الفرص التي ساعدتنا على الفوز".

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يذكر أن فوز تشيلسي جعل رصيده يصل إلى 54 نقطة في المركز الرابع، مقابل 86 لصالح ليفربول المتصدر، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ63 نقطة.