كلوب يمدح تشامبرلين ويوجه رسالة تحذيرية لتوتنهام

انتصار ساحق للريدز على جينك البلجيكي

علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على فوز فريقه 4/1 أمام جينك البلجيكي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ليفربول تقدم برباعية أحرز منها أليكس أوكسليد تشامبرلين هدفين، بالإضافة لثنائية أخرى لساديو ماني ومحمد صلاح، قبل تسجيل ستيفن أودي هدف جينك الوحيد.

كلوب قال عقب الفوز العريض:"كانت هناك العديد من اللحظات الجيدة خاصة في البداية، لعبنا بمرونة كبيرة قبل انخفاض المستوى بدون أي مبرر".

وأضاف:"في السنوات الماضية كنا نتعادل أو حتى نخسر بمثل هذه المباريات، ولكن مع التركيز على نقاط قوى وضعف الخصم، نجحنا في التغلب عليهم".

وتابع:"لعبنا مباراتين خارج أرضنا هذا الأسبوع، لا أعلم أين نحن الآن ولكني أدرك ما نحتاج فعله يوم الأحد القادم".

واستكمل:"لدينا مواجهة صعبة مع توتنهام وهم في حالة جيدة بعد الفوز، ولكن نحن لسنا ريد ستار، كذلك جينك ليس مثل سبيرز".

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ثنائية تشامبرلين:"أهدافه رائعة وهو لاعب مهم جداً لنا وسعداء بعودته مرة أخرى".

هدف ماني:"تمنيت رؤية المزيد من هذه اللقطات في المباراة، ولكن اللعبة رائعة بكل تأكيد".

جدير بالذكر أن فوز ليفربول جعله في المركز الثاني بـ6 نقاط، بفارق نقطة عن نابولي متصدر المجموعة الخامسة.