كلوب يكشف موقف صلاح وكيتا من العودة قبل مواجهة جينك

الدولي المصري غاب عن مواجهة مانشستر يونايتد الأخيرة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن تفاؤله بشفاء جناح الفريق محمد صلاح وعودته مرة أخرى للمشاركة مع الفريق.

صلاح غاب عن تعادل الريدز الأخير مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي، لتبقى الشكوك مستمرة حول تواصل وإصابته وعدم لعبه ضد جينك غداً الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

كلوب قال عن موقفه:"حالته تدعو للتفاؤل سنرى رد فعله بعد العودة للتدريبات وبعدها نحسم إمكانية لعبه بشكل أساسي".

وأما عن ترشيح 7 من لاعبيه للكرة الذهبية:"سؤالي وقتها من لم يتم ترشيحه من فريقي؟".

وأضاف:"شعرت بالدهشة عندما تم الإعلان عن جوائز الفيفا لعدم تواجد أي لاعب من مانشستر سيتي رغم تقديمهم كرة قدم رائعة".

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عودة شاكيري ونابي كيتا:"قريبة جداً، بالنسبة لشاكيري فالإصابة استغرقت أكثر من اللازم للتعافي منها، نتوقع عودته بشكل كامل هذا الأسبوع".

يذكر أن ليفربول يلعب غداً ضد جينك البلجيكي، وهو في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة بـ3 نقاط، متساوياً مع سالزبورج الثاني وبفارق نقطة عن نابولي المتصدر.