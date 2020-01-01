كلوب : مواجهة مانشستر سيتي هي الأصعب في العالم

قمة جديدة في الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد

حسم يورجن كلوب مدرب ليفربول ، موقف لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا، من مواجهة فريقه أمام مانشستر سيتي ، الأحد القادم بالدوري الإنجليزي .

تياجو يعاني من إصابة في الركبة، وسط حالة من الغموض حول جاهزيته، وإمكانية قيامه بإجراء عملية جراحية للتخلص من مشاكله البدنية.

كلوب خرج في المؤتمر الصحفي لمواجهة سيتي، للحديث عن جاهزية لاعبيه، واستعدادات فريقه للمباراة المرتقبة التي وصفها بالأصعب على مستوى العالم.

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وقال الألماني عن مواجهة سيتي:"كل ما علينا فعله هو وضع التشكيل الأنسب للمباراة واللعب بأفضل صورة تنافسية ممكنة، أستمتع كثيرًا بخوض هذه المباريات والتحضير لها".

وأضاف:"المباراة الأصعب في عالم كرة القدم هي التي تلعبها أمام مانشستر سيتي، خسارتنا الثقيلة العام الماضي لن أحتسبها، حيث لعبناها بعد 3 أيام فقط من الفوز بالدوري الإنجليزي".

وأما عن الخيارات الهجومية لفريقه:"لدينا الآن العديد من اللاعبين بهذا المكان، أوريجي وشاكيري ومينامينو، والآن ديوجو جوتا مع صلاح وماني وفيرمينو".

جاهزية تياجو ألكانتارا:"ليس جاهزًا لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد القادم، لا توجد هناك عملية جراحية، ولكنه يحتاج المزيد من الوقت للتعافي".

عودة جويل ماتيب:"نعم هو الآن في حالة جيدة، تدرب معنا لمدة 9 أيام، وسيكون أمامه حوالي 14 يوماً بعد المباراة من أجل الراحة".

وعن تألق جوتا:"لا أشعر بالدهشة من مستواه، أحاول منح اللاعبين الجدد المزيد من الوقت للتأقلم، ولكنه ساعدنا بأسرع صورة ممكنة بفضل عمله الجاد".

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المنافسة على اللقب:"الحظوظ متساوية للجميع في بداية كل موسم، لا أؤمن بالمنافسة بين فريقين فقط، هناك آرسنال وليستر سيتي وتوتنهام وللأسف إيفرتون، جميعهم في حالة جيدة ويتنافسون معنا على مقاعد التأهل لدوري أبطال أوروبا، وعندما يصل أحدنا للقمة سيفوز باللقب".

الانتقادات التي يتعرض لها فيرمينو:"إنه معنا، لست مضطرًا لقول كلمة واحدة عنه، لقد صنع الفارق لنا في العديد من المباريات، سأشعر بالحرج لو حاولت التحدث عن جودته".

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يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بعد 7 جولات من عمر البطولة، حيث لديه 16 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز العاشر بـ11 نقطة.