كلوب : كل شيء تغير في العالم ماعدا جدول الدوري الإنجليزي

كشف عن مطالبة 6 مدربين بعودة نظام التبديلات الخمسة

واصل يورجن كلوب مدرب ليفربول، تأكيده على حاجة أندية الدوري الإنجليزي إلى خمسة تبديلات من أجل مقاومة ضغط المباريات.

أغلبية أندية البطولة قامت بالتصويت ببداية الموسم، ضد استخدام هذه الخاصية، والتي ظهرت بعد استئناف النشاط الرياضي الذي توقف بسبب انتشار فيروس كورونا الموسم الماضي.

ليفربول يعاني من أزمة حادة بصفوفه هذا الموسم، بإصابة العديد من اللاعبين وأبرزهم فيرجيل فان دايك وترنت آرنولد وجو جوميز.

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وهو ما دفع كلوب لمحاولة الضغط من جديد قائلًا:"كافحنا بشدة من أجل الحصول على عطلة شتوية في الموسم العادي، بعد أسبوع من أصعب فترة بالموسم، نحتاج لأسبوع واحد لا نفكر فيه في كرة القدم والنزول للتدريبات والاستيقاظ مبكرًا".

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وأضاف:"هذا ليس موسمًا عاديًا الآن، هذا الموسم أقصر بأربعة أسابيع ولكن بنفس القدر من المباريات، لأنه وقت خاص جدًا ليس لكرة القدم فقط ولكن للعالم كله، كل شيء تغير ماعدا قائمة مباريات الدوري الإنجليزي ونظام التبديلات".

وتابع:"يجب علينا الحديث عن الأمر، البعض بحاجة إلى فهم لاعبي كرة القدم، الأمر لا يتعلق بأنهم يكسبون هذا القدر لأنهم مميزون جدًا، هناك ممثلون رائعون ولكنهم لن يكونوا جيمس بوند أبدًا، ولكن بصفتك جيمس بوند فإنك ستكسب أكثر من الآخرين، الأمر نفسه يتعلق بالكرة والرياضة".

وأما عن الخمسة تبديلات بالتحديد:"التجربة نجحت الموسم الماضي، جميع البلدان فعلت ذلك، وأمس هناك ستة مدربين في الدوري الإنجليزي قاموا بتغيير رأيهم وأكدوا حاجتنا لزيادة في التبديلات مرة أخرى".

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جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثالث بالدوري الإنجليزي بـ17 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليستر سيتي المتصدر بعد 8 جولات.