كلوب عن تياجو: صفقة استثنائية في التوقيت المناسب

الصفقة كلفت النادي الإنجليزي 30 مليون يورو

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن الأسباب التي دفعته نحو التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا هذا الصيف.

ليفربول أعلن أمس، الجمعة، عن تعاقده مع صاحب الـ29 سنة، في صفقة تبلغ قيمتها 30 مليون يورو من بايرن ميونخ.

المفاوضات استغرقت فترة طويلة جداً بين الطرفين، لينجح أخيراً الريدز في خطف الصفقة، وسط سعادة كبيرة من كلوب.

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وقال المدرب الألماني للموقع الرسمي لليفربول:"سعيد جداً بنجاحنا أخيراً في التعاقد معه، صفقة استثنائية في وضعنا الحالي، بعد سلسلة من التساؤلات حول نشاطنا في السوق".

وأضاف:"قدومه هنا يمنحنا الكثير من الخيارات، تواصلنا معه وأدركنا مدى إعجابه بمشروع النادي، وكان من الرائع رؤية هذا الحماس قبل انتقاله للفريق".

وتابع:"عرفت الكثير عنه كلاعب وشخص أيضاً، لقد تطور بشكل كبير خلال السنوات الماضية، لذلك أشعر بسعادة كبيرة بتواجد هذا اللاعب الرائع معنا للعديد من الأسباب الرياضية".

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واستكمل:"أخبرته بحجم التوقعات المنتظرة منه، وهنا سيحصل على الاهتمام والتعليم والتدريب الكافي للنجاح وتحقيق المطلوب منه".

يذكر أن ليفربول يلعب غداً ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي من غير المرجح أن يظهر فيها تياجو، وسط احتمالية كبيرة لظهوره أمام لينكولن سيتي يوم الخميس القادم في كأس رابطة المحترفين.