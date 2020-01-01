كلوب: سيطلقون علينا النار لو خسرنا من مانشستر سيتي

المدرب الألماني كشف عن طريقة احتفاله بتحقيق لقب الدوري

سعادة كبيرة يشعر بها يورجن كلوب مدرب ليفربول، بعد نجاح فريقه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الجولة 31 من عمر المسابقة.

مانشستر سيتي سقط بهدفين مقابل هدف، أمس الخميس، ليصبح ليفربول هو الفريق البطل للنسخة الحالية من البريميرليج بعد انتظار استمر 30 سنة.

كلوب قال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":"هذا النادي يعتمد على العديد من الأشياء، أهمها الروح والقلب، وهذا ما يجلب الناس هنا كل يوم، ليفربول هو موسيقى كرة القدم، وهذا ما تريده في أي فريق، المشاعر متواجدة هنا بشكل واضح ".

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وأما عن طريقة احتفاله:"لقد رقصت، أجيد الرقص أكثر من ممارستي لكرة القدم، كنا في حالة مزاجية حالية جداً وقمنا بتشغيل الموسيقى".

وأضاف:"لم أستطع الحديث بكل أمانة، ربما كانت اللحظة المناسبة لتوجيه كلمة خاصة لكل اللاعبين، ولكن الأمر لم يكن سهلاً، ليس لدي أي فكرة لماذا حدث ذلك، لكني بكيت كثيراً الليلة الماضية".

وتابع:"منذ اللحظة الأولى أخبرت جميع اللاعبين، بضرورة كتابة تاريخنا الخاصة، التاريخ لا يعترف بالأعذار، النادي يمتلك خلفية عريقة جداً يجب الحفاظ عليها والنظر لها بكل فخر من أجل تحقيق المزيد".

واستكمل:"في الأيام الأولى لي قلت لهم لا يجب لا مقارنتنا بالأجيال العظيمة السابقة، نحتاج فقط للحصول على الفرصة لتحقيق النجاح بطريقتنا الخاصة".

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وأما عن مواجهة مانشستر سيتي الخميس القادم:"سنتدرب من يوم السبت بكامل طاقتنا، علينا أن نلعب على أرضهم، ولو دخلنا المباراة بنسبة 50% من قوتنا، سيطلقون النار علينا خارج ملعب الاتحاد، وهذا لن يحدث".

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بـ86 نقطة، بفارق شاسع عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ63 نقطة.