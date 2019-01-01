كلوب: ربما لا يحتاج ليفربول لسوق الانتقالات

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يلمح لعدم الاستعانة بسوق الانتقالات الصيفية في دعم فريقه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته بقوام الفريق الحالي وبالعناصر التي يمتلكها.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "ليفربول إيكو" وأكد خلالها أن سوق الانتقالات لا يكون السبيل الوحيد لدعم الفريق وإيجاد الحلول.

وقال كلوب: "تطوير الفريق بقدر معقول من الأموال أمر ليس سهلًا، لقد قلت ذلك في العام الماضي، لكن بالكثير منها يصبح ذلك ممكنًا بسهولة".

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وأضاف: "نحن لسنا ذلك النوع من الأندية، لا يمكننا أن نقوم بذلك، نحن لدينا الأموال لكننا لا نستطيع القيام بما تقوم به الأندية الأخرى".

وعن سوق الانتقالات هذا الصيف: "نبحث عن عناصر تناسبنا، لكن هذا لا يعني أنه سيكون أكبر سوق انتقالات لنا على الاطلاق، لكن لو لم نضم لاعبين سيكون لدينا أسبابنا".

واختتم تصريحاته: "فترة الانتقالات تأتي من أجل بناء الفريق الذي يظن كل مدرب أنه سينافس به، لكن أنا أملك هذا الفريق بالفعل، وربما أجد الحلول معهم داخل الملعب دون الحاجة للسوق".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد أتم صفقتين هما الأغلى في تاريخه خلال العام ونصف الماضيين، بعد ضم فان دايك وأليسون بيكر.