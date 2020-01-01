كلوب بعد إصابة صلاح وفابينيو : الأمور لا تبدو جيدة

الأزمات تتوالى على المدرب الألماني

اعترف يورجن كلوب مدرب ليفربول، بخطورة إصابة لاعب الوسط البرازيلي فابينيو، خلال فوز الفريق على ميتييلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا.

الريدز واصلوا انتصاراتهم في البطولة، بالتغلب على الفريق الضيف بثنائية نظيفة، سجلها كل من ديوجو جوتا ومحمد صلاح في الشوط الثاني.

فابينيو تعرض للإصابة وغادر أرض الملعب مبكراً، بينما شوهد محمد صلاح وهو يمشي بصعوبة في نفق ملعب أنفيلد بعد تعرضه لضربة خلال اللقاء.

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وقال كلوب بعد المباراة:"خسارة لاعب آخر في قلب الدفاع هو آخر ما نحتاجه، فابينيو لديه مشكلة في أوتار الركبة ولا تبدو جيدة".

وأضاف:"أخبرنا أنه لم يشعر بآلام هائلة وكان يمكنه استكمال المباراة، ولكن دون الركض لمسافات طويلة".

وأما عن موقف فريقه في الوقت الحالي:"كانت ليلة صعبة، مثل الزواج، هناك أوقات جيدة وأخرى صعبة جداً، لذلك علينا التعاون والقتال معاً".

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ولم يذكر الألماني إصابة صلاح بعد المباراة بشكل محدد، لكنه شدد على صعوبة الموقف الذي يمر به فريقه الآن، خاصة بعد خسارة فيرجيل فان دايك حتى نهاية الموسم، وأكد أن مصير فابينيو من الإصابة سيتضح بشكل أكبر بعد إجراء المزيد من الفحوصات اليوم.

جدير بالذكر أن فوز ليفربول جعله يحتل صدارة مجموعته بدوري الأبطال بـ6 نقاط، بفارق نقطتين عن أتالانتا صاحب المركز الثاني.