كلوب : إصابة ماتيب خطيرة ونبحث عن المدافع المناسب في السوق

ما يحدث في الخط الخلفي أمر لا يصدق!

صدمة جديدة تعرض لها المدرب الألماني يورجن كلوب مع ليفربول، بعد إصابة المدافع الكاميروني جويل ماتيب خلال مواجهة توتنهام بالدوري الإنجليزي.

ليفربول نجح في كسر نحسه على مستوى النتائج، بالفوز على الفريق اللندني 3/1، ولكن هناك بعض الأنباء السيئة لجماهير الريدز.

فابينيو تعرض للإصابة قبل اللقاء وسط غموض حول مصيره، وكذلك ماتيب الذي تم تبديله بين الشوطين.

كلوب قال عن ماتيب بعد المباراة:"لديه مشكلة في أربطة الكاحل وتبدو خطيرة".

وهو ما أكدته صحيفة "تايمز" البريطانية، حيث أشارت إلى معاناة اللاعب من قطع في أربطة الكاحل، وهو ما سيؤدي إلى غيابه لفترة طويلة.

وعن إمكانية التعاقد مع مدافع جديد قال كلوب:"بالطبع نحن نفكر في الأمر الآن، ولكن الموقف يتعلق بفعل الشيء الصحيح، أنا لست انتقائيًا ولكننا بحاجة للعثور على المدافع المناسب".

وأضاف:"لدينا لاعبون، ولكن ليس بالشكل الكافي في الخط الخلفي، ما يحدث في هذا المركز أمر لا يصدق حقًا".

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يذكر أن ليفربول يخوض الموسم الحالي دون خدمات الثنائي جو جوميز وفيرجيل فان دايك، حيث من المقرر غيابهما حتى نهاية الموسم.