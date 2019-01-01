خاص جول - فان دايك: تأثرنا بضيق الوقت لكننا أظهرنا قدراتنا

مدافع ليفربول يشيد بإظهار زملائه لقدراتهم رغم الإجهاد من ضغط المباريات

يرى الهولندي فان دايك؛ حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، أن فريقه واجه خصمًا صعبًا بملاقاة فلامنجو البرازيلي، مشيدًا بقدرة زملائه على خوض لقاء جيد رغم لعب مباراة قبل 48 ساعة.

الريدز توجوا أبطالًا لكأس العالم للأندية قطر 2019، بالفوز أمام فلامنجو بهدف وحيد، سجله فيرمينيو في الشوط الأول الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف. (طالع تقرير المباراة)

وقال نجم دفاع الريدز، خلال تصريحات خاصة لـ"جول GOAL": "أعتقد أنه كان لقاء صعبًا، لكننا نجحنا في الحصول على عدة فرصة جيدة للتهديف في شوط اللقاء الأول، ودارت المباراة سجالًا بيننا وبين الخصم إلا أننا أظهرنا قدراتنا ونجحنا في الفوز".

وأضاف: "ضيق الوقت بين هذه المباراة ولقاء مونتيري أثر علينا، إذ أننا قدمنا أداء جيدًا على فترات من المباراة، صنعنا عديد الفرص، خاصة وأن فلامنجو حصل على يوم راحة أكثر منا".

من جانبه، قال حارس مرمى بطل العالم أليسون بيكر لمراسل "جول:" "نحن سعداء للغاية لحفر أسمائنا في تاريخ هذا النادي ببطولة جديدة".

بعيد عن مستواه ولابد أن راموس السبب - ردود الأفعال على أداء صلاح في نهائي كأس العالم

يذكر أن ليفربول وصل للنهائي بعدما نجح في التغلب على مونتيري المكسيكي بثنائية نابي كيتا وروبيرتو فيرمينيو، مقابل هدف وحيد للمكسيكي، أحرزه روجيليو فونيس.

أما فلامنجو فصعد بعدما هزم الهلال السعودي بثلاثية سجلها دي أراسكايتا وبرونو هينريكي ولاعب الزعيم علي البليهي بالخطأ في مرماه، مقابل هدف وحيد للأزرق سجله سالم الدوسري.

بينما حصل مونتيري على الميدالية البرونزية في البطولة، إذ تغلب على الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.