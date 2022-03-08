ليفربول ضد الإنتر: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 0×0 الإنتر

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين ليفربول والإنتر

45 ركلة حرة مباشرة لليفربول، يسددها أرنولد قووووووية ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

بطاقة صفراء لفيدال بعد تدخل قوي على كورتيس جونز

40' أوووووووووووووووه أليسون يتصدى لكرة خطيررررررة للإنتر بعد تسديدة رائعة من تشالهان أوجلو من ضربة حرة مباشرة

39' بطاقة صفراء للاعب جوتا بعد تدخل قوي على شكرينيار

31' أووووووووووووووووووووووووووووووه خطيررة مرة أخرى لليفربول، ركنية يلعبها أرنولد، فان دايك يجد المساحة ويسددها برأسه، ترتطم بالمدافع شكرينيار وتخرج لركنية جديدة

30' أووووووووووووووه العارضة تحرم ليفربول من الهدف الأول، ضربة حرة غير مباشرة، يلعبها أرنولد، تصل إلى ماتيب ورأسية قوية تصطدم بالعارضة، قبل أن يشتتها الدفاع لركنية

29' استئناف المباراة مجددًا

إيقاف المباراة بسبب وجود مشكلة في مدرجات الكوب

15' ركنية لليفربول، يلعبها أرنولد، الكرة تصل إلى فان دايك ورأسية من الهوولندي ولكن هاندانوفيتش يمسك بالكرة

9' عرررررضية من بيرسيتش ولكن أليسون يمسك بالكرة

6' عرررضية خطيرة من بيرسيتش ولكن روبيرتسون يشتت الكرة قبل أن تصل لفيدال، الكرة ترتد إلى دومفيريس الذي يسددها قوية ولكن أليسون يمسك بالكرة

انطلاق المباراة

تشكيل الإنتر:

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

أليساندرو باستوني - ستيفان دي فراي - ميلان شكرينيار

إيفان بيريشيتش- هاكان تشالهان أوجلو - مارسيلو بروزوفيتش - أرتورو فيدال - دينزل دومفريس

أليكسس سانشيز - لاوتارو مارتينيز

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون -فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد

كورتيس جونز - فابينيو - تياجو ألكانتارا

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

نجح ليفربول في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين مما يمنحه الأفضلية، ولكن كل الاحتمالات واردة خاصًة مع إلغاء قاعدة الهدف خارج الديار بهدفين، خاصًة وأن سيميوني صّرح بأنه يملك خطة للتفوق على العملاق الإنجليزي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الإنتر ضد ليفربول في إياب مباريات الذهاب لدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2021/2022، وسيُقام اللقاء على ملعب آنفيلد.