ليفربول ضد آرسنال: مباشر لحظة بلحظة

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ليفربول × آرسنال

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تشكيل آرسنال

يبدأ أرتيتا بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

رامسديل

تافاريس - وايت - جابرييل - تومياسو

بارتي - لوكونجا

ساكا - سميث رو - أوباميانج

لاكازيت

تشكيل ليفربول

يبدأ يورجن كلوب بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أليسون

تسيمكاس - ماتيب - فان دايك - آرنولد

ألكانتارا - فابينيو - تشامبرلين

ماني - جوتا - صلاح



🔴 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🔴



This is your Reds line-up for #LIVARS 👊



Divock Origi misses out through illness. — Liverpool FC (@LFC) November 20, 2021

يسعى ليفربول لتعويض الخسارة التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية أمام وست هام من أجل مواصلة الضغط على تشيلسي في الصدارة، في حين أن أرسنال يحاول إثبات أن تطوره في الفترة الماضية لم يكن بسبب سهولة جدول المباريات ولكنه لأنه تحسن فعلًا وخاصًة في مواجهة الكبار.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ليفربول ضد آرسنال في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022