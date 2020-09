ليفربول ضد آرسنال: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 1 × 1 آرسنال

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

27' جووووووووووووووووووووووووووووووووول! الرد سريع من الريدز بمارة محمد صلاح ودخوله لمنطقة الجزاء ثم تسديدة بيسراه تصدى لها لينو لترتد لماني والمرمى خالٍ ويضع هدف التعديل

24' جووووووووووووووووووووووووووووول! من الفرصة الأولى لاكازيت يضع هدف المقدمة لآرسنال بعد عرضية من ميتلاند أخطأ تشتيتها روبرتسون لتصل إلى لاكازيت أمام المرمى ويضعها في الشباك

20' قذيفة من ألكسندر أرنولد لا تصد ولا ترد لكن ترتطم بالعارضة

16' ساديو ماني يُهدر فرصة هدف محقق من داخل منطقة الستة أمتار.

12' الفرصة الأولى لليفربول وفي المباراة ككل، فان دايك برأسية رائعة ولكن دفاع آرسنال يخرجها في اللحظة الأخيرة.

بداية المباراة!

التشكيل | 3-4-3

بيرند لينو

روب هولدينج - ديفيد لويز - كيران تيرني

هيكتور بيليرين - جرانيت تشاكا - محمد النني - ميتلاند نيلس

ويليان - ألكسندر لاكازيت - بيير أوباميانج

📋 Tonight's team news... 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 @KieranTierney1 starts 🇧🇷 @DavidLuiz_4 returns 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @MaitlandNiles also in XI #️⃣ #LIVARS

🔴 TEAM NEWS 🔴



One change to the starting XI from #CHELIV; Gomez replaces Henderson. Thiago misses out due to a minor fitness issue.#LIVARS