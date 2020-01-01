ليفربول ضد آرسنال: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول أمام آرسنال، والمقامة على ملعب أنفيلد لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 1 × 1 آرسنال

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27' جووووووووووووووووووووووووووووووووول! الرد سريع من الريدز بمارة محمد صلاح ودخوله لمنطقة الجزاء ثم تسديدة بيسراه تصدى لها لينو لترتد لماني والمرمى خالٍ ويضع هدف التعديل

24' جووووووووووووووووووووووووووووول! من الفرصة الأولى لاكازيت يضع هدف المقدمة لآرسنال بعد عرضية من ميتلاند أخطأ تشتيتها روبرتسون لتصل إلى لاكازيت أمام المرمى ويضعها في الشباك

20' قذيفة من ألكسندر أرنولد لا تصد ولا ترد لكن ترتطم بالعارضة

16' ساديو ماني يُهدر فرصة هدف محقق من داخل منطقة الستة أمتار.

12' الفرصة الأولى لليفربول وفي المباراة ككل، فان دايك برأسية رائعة ولكن دفاع آرسنال يخرجها في اللحظة الأخيرة.

بداية المباراة!

تشكيل آرسنال:

التشكيل | 3-4-3

بيرند لينو

روب هولدينج - ديفيد لويز - كيران تيرني

هيكتور بيليرين - جرانيت تشاكا - محمد النني - ميتلاند نيلس

ويليان - ألكسندر لاكازيت - بيير أوباميانج

تشكيل ليفربول:

🔴 TEAM NEWS 🔴



One change to the starting XI from #CHELIV; Gomez replaces Henderson. Thiago misses out due to a minor fitness issue.#LIVARS — Liverpool FC (@LFC) September 28, 2020

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

نابي كيتا - فابينهو - جورجينيو فينالدوم

ساديو ماني - روبيرتور فيرمينو - محمد صلاح

وأيضاً شهدت الجولتين فوز الجانرز في مبارياته، حيث فاز الفريق في مباراة الجولة الأولى أمام نادي فولهام بثلاثية نظيفة مقابل لاشيء، وتمكن من تحقيق الفوز أيضاً في مباراته في الجولة الثانية أمام فريق وست هام بنتيجة ٢-١.

شهدت الجولة الأولى والثانية من المسابقة فوز الريدز ، حيث خاض الفريق في الجولة الأولى لقاء أمام نادي ليدز، تمكن فيه من تحقيق الفوز بنتيجة ٤-٣، و في الجولة الثانية إلتقى حامل اللقب مع تشيلسي في مباراة مثيرة تمكن فيها الفريق من الفوز أيضاً بهدفين مقابل لاشيء، حيث أحرز أهداف المباراة اللاعب ساديو ماني في الدقيقة ٥٠ وفي الدقيقة ٥٤، وأضاع جورجينيو لاعب خط وسط تشيلسي ضربة الجزاء المحتسبة لصالح فريقه في الدقيقة ٧٥.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول وآرسنال لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز والمقامة على ملعب أنفيلد.