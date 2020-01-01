أرنولد: نسعى للفوز بكل شيء في 2020

المدافع الإنجليزي يريد الظهور بنفس مستوى العام الماضي

كشف ترينت أليكساندر أرنولد مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، عن رغبته في الحصول على أكبر عدد ممكن من الألقاب مع الريدز في عام 2020.

ليفربول نجح في الحصول على ثلاثية العام الماضي، بتحقيق دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في ختام السنة.

الفريق في وضعية مميزة حالياً للحصول على الدوري الإنجليزي، ويواجه أتلتيكو مدريد في دور الـ16 طمحاً في الحفاظ على لقب الأبطال.

وقال أرنولد عن تطلعاته:"نسعى للحفاظ على نفس الروح وتكرار ما فعلناه في 2019 بأقصى شكل ممكن، لو فعلنا ذلك البطولات ستأتي بدون أي شك".

وأضاف:"موقعنا في البريميرليج يجعلنا على مقربة شديدة من حسم اللقب في مايو، لو قدمنا نفس المستوى الذي ظهرنا به في النصف الأول من الموسم".

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وتابع:"أتمنى أيضاً تأهلنا مرة أخرى لنهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي، ولكن القرعة أوقعتنا في مواجهة صعبة أمام فريق عنيد مثل أتلتيكو يصعب التغلب عليه، ستكون مباراة مثيرة بين مدربين مميزين".

ويستعد ليفربول للعودة مرة أخرى لمنافسات الدوري الإنجليزي، عندما يحل ضيفاً على توتنهام بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو يوم السبت القادم.