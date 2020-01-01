أسطورة ليفربول: صلاح ليس في أحسن حالاته لكنه مازال الأفضل

إشادة كبيرة يتلقاها نجم ليفربول على مستوياته المميزة

انتقادات عديدة يواجهها المهاجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول هذا الموسم، ولكنه مازال محتفظاً بقيمته كأفضل لاعب في مركزه بالدوري الإنجليزي.

وجهة نظر صرح بها جيمي كاراجر أسطورة الريدز، حيث دافع عن صلاح واختاره ضمن فريقه المفضل للموسم، رغم اعتقاده أن هذه النسخة هي الأقل بالنسبة له..

وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":"مثل روبرتو فيرمينو تماماً، أعتقد أن صلاح كان أفضل بأول موسمين له مع ليفربول مما يقدمه خلال الموسم الحالي".

المزيد من الفرق

وأضاف:" ومع ذلك، صلاح مازال محتفظاً بمكانته ضمن الهدافين الكبار، رغم لعبه كجناح وليس بمركز المهاجم الصريح المتواجد به العديد من النجوم بمختلف الفرق".

وتابع:"لا أعتقد أن هناك أي لاعب في نفس مركز صلاح يلعب أفضل منه هذا الموسم، لذلك وضعه الحالي لا يغير أي شيء من قيمته".

وأما عن الجناح الأيسر بفريقه المفضل للبريميرليج:"منافسة شرسة بينهما، ولكني أعتقد أن ماني هو الأفضل، سترلينج حظى ببداية جيدة ولكن مستواه انخفض لشهرين متتاليين".

يدعم النازية ويشتم الحكام - أغرب تصريحات ومواقف بوفون

زيدان يضع الخطة ب لفشل التعاقد مع بوجبا

واستكمل:"ماني ليس هدافاً فقط، بل يختلف كثيراً عن صلاح الهداف بالفطرة الذي يريد التسجيل وهز الشباك في كل مباراة، حيث يفضل السنغالي الانخراط أكتر في اللعب بشكل عام".

يذكر أن صلاح تمكن من تسجيل 16 هدفاً بالدوري الإنجليزي هذا الموسم مع ليفربول قبل التوقف بسبب كورونا، مقابل 14 لصالح ماني في 26 مباراة لكل منهما.