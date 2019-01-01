ليفربول يواصل سلاسل الانتصارات على حساب شيفيلد

انتصار جديد محلي لأبطال أوروبا

هيثم محمد فيسبوك تويتر

حقق ليفربول عدداً من الأرقام المميزة بعد انتصاره على شيفيلد يونايتد مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتصر الريدز بهدف نظيف من توقيع جورجينيو فاينالدوم أتى من خطأ قاتل من الحارس دين هيندرسون بالشوط الثاني.

ليفربول وصل إلى 16 انتصاراً متتالياً في البريميرليج هذا الموسم والفائت، بينما أصبح ثاني فريق يبلغ سبع انتصارات متتالية في انطلاق الموسم بعد تشيلسي في 2005-2006.

وسبق ليفربول وأن حقق سبع انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي في موسم 1990-1991، ووقتها انتهت مسيرته عند ثمانية انتصارات متتالية.

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بالمقابل، كاد شيفيلد أن يكون أول من يوقف ليفربول هذا الموسم، ولكنه اكتفى بأن أصبح أول فريق منذ مارس الماضي لا يستقبل أكثر من هدف من الريدز.

انتصار السبت رفع رصيد ليفربول إلى 21 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة ترتيب البريميرليج.