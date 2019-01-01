ليفربول يتعادل إيجابياً مع سبورتينج بهدفين

المباراة أُقيمت في نيويورك

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تعادل ليفربول أمام سبورتينج لشبونة بهدفين لكل جانب فجر الخميس في اللقاء الودي الذي أُقيم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

الفريق البرتغالي افتتح التسجيل عبر نجمه برونو فيرنانديس بعد خمس دقائق، ثم عادل ديفوك أوريجي لبطل أوروبا بعد مرور عشرين دقيقة.

التفوق في "الكرات الميتة"، سر نجاح ليفربول الموسم الماضي

ليفربول انتزع التقدم في الدقيقة 45 عبر الهولندي جورجينيو فاينالدوم، ولكن البرازيلي فينديل عادل مجدداً لسبورتينج بعدها بتسع دقائق.

شهد تشكيل ليفربول غياب عديد من نجوم الفريق مثل محمد صلاح، ساديو ماني، وأليسون بيكر بسبب العطلة الممددة.

كلوب يكشف حقيقة اهتمامه بضم بيل من ريال مدريد

وبهذا اللقاء تنتهي جولة ليفربول الأمريكية، إذ يلعب مع نابولي الأحد المقبل في إدينبره.