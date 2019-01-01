ليفربول يوجه أنظاره صوب ساوثامبتون لتدعيم حراسة المرمى

ليفربول يبحث عن تدعيمات للموسم المقبل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول مهتم بالتعاقد مع أليكس ماكارثي، حارس ساوثامبتون، لتعزيز مركز حراسة المرمى الموسم المقبل.

ماكارثي كان لاعب الموسم في صفوف فريقه العام قبل الماضي، ولكن تراجع في الترتيب وفقط مركزه أساسياً لحساب أنجوس جون.

وذكرت "إيفيننج ستاندارد" أن ماكارثي يرحب بالانتقال لصفوف ليفربول ولا يمانع أن يكون حارساً احتياطياً للبرازيل أليسون بيكر.

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وأشار التقرير أن ليفربول يريد ماكارثي ليحل محل سيمون مينيوليه الذي يطالب بالرحيل بعد تراجعه ليصبح احتياطياً الموسم الماضي وسابقه.

ولم يشارك مينيوليه إلا في لقاءين بكل المسابقات الموسم الماضي بعد وصول أليسون من روما وتألقه في حماية عرين الريدز.

ليفربول أنهى الموسم الماضي ثانياً في البريميرليج، ولكن نجح في حصد لقب دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه توتنهام.