روبرتسون ينتقد المعاملة "غير العادلة" لستيف بروس

انتقادات واسعة لمدرب نيوكاسل الجديد

أعرب أندي روبرتسون مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، عن حزنه من المعاملة التي يلقاها ستيف بروس مدرب نيوكاسل الجديد.

الإسباني رافائيل بينيتيز رحل عن نيوكاسل هذا الصيف، متجهاً للدوري الصيني، ليقع اختيار إدارة الماكبايز على بروس.

الخطوة تبعها حملة قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، للإعراب عن السخط الجماهيري من هذا القرار.

وقال روبرتسون في تصريحات صحفية:"هناك حالة من السلبية الشديدة ومعاملة غير عادلة تجاه مدرب بحجم ستيف بروس لديه العديد من الإنجازات".

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وأضاف:"بروس كان السبب الرئيسي في انتقال لهال سيتي من دوندي يونايتد في 2014، لم أرد الانتقال للفريق قبل تواصله معي وإقناعي بالأمر".

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ومواجهات أخرى قوية ننتظرها في تصفيات أسيا المؤهلة لمونديال قطر 🏆#أسيا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

يذكر أن أولى مباريات بروس مع نيوكاسل، انتهت بهزيمته 4/0 من ولفرهامبتون في جولة الفريق التحضيرية بقارة آسيا.