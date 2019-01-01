روبرتسون يجري عملية جراحية بسيطة في اليد

سيتوجه بشكل طبيعي للولايات المتحدة الأمريكية مع ليفربول

أكد نادي ليفربول الإنجليزي، إعفاء لاعبه أندي روبرتسون من التدريبات الافتتاحية استعداداً للموسم الجديد، لمعاناته من مشكلة في اليد.

الريدز كشفوا عن تعرض اللاعب لعدوى في يده، مما تطلب إجراء عملية جراحية للتخلص منها بشكل سريع.

ومن المقرر أن يسافر الاسكتلندي بشكل طبيعي مع ليفربول للولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال الفترة التحضيرية للفريق.

وقال ليفربول في بيانه الرسمي:أندي روبرتسون خضع لعملية جراحية بسيطة في يده، وقام بالإبلاغ اليوم السبت أنه سيتأخر عن التدريبات".

وأضاف:"الفريق الطبي في النادي سيراقب إعادة تأهيله بعد الجراحة، ومن المقرر سفره بجولة الريدز في الولايات المتحدة".

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ليفربول يستعد لمواجهة برادفورد سيتي ودياً غداً الأحد، وهي المباراة المقرر غياب روبرتسون عنها.

ويتوجه بعدها الفريق الإنجليزي لرحلته التحضيرية، لمواجهة بوروسيا دورتموند، إشبيليه، سبورتتج لشبونة، ثم نابولي وليون.