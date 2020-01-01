كلوب يوجه رسالة لأتلتيكو مدريد: أهلاً بكم في أنفيلد

المدرب الألماني يتمسك بالأمل في مواجهة العودة

رفض يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، الاستسلام من تأهل فريقه لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16.

ليفربول سقط خارج ملعبه أمام مضيفه الإسباني مساء الثلاثاء، بهدف أحرزه لاعب وسط الفريق ساؤول نيجويز، ليمنح فريقه الأفضلية قبل لقاء العودة.

كلوب قال بعد الخسارة:"الأمور لم تكن كما توقعناها ولكنها حدثت، أدركنا طبيعة الملعب وقتال أتلتيكو مدريد، ولعبنا بشكل جيد في بعض الفترات من اللقاء".

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وأضاف:"افتقدنا للفاعلية في الثلث الأخير أمام دفاع قوي جداً داخل منطقة الجزاء، علينا أن نكون أكثر حسماً أمام مثل هذا النوع من الفرق التي تكتفي بالفوز 1/0 أو حتى التعادل السلبي".

وتابع:"استهدفوا ساديو ماني بشكل واضح، وأرادوا حصوله على البطاقة الصفراء، لذلك قمت بتغييره بين الشوطين تفادياً لأي مشكلة في هذه الأجواء".

واستكمل الألماني:"في أول 30 دقيقة وجدت 3 لاعبين منهم يسقطون على الأرض بدون أي سبب، المباراة كانت صعبة بكل أمانة على الحكم، لأن هذه الأجواء تحتاج لشخصية غاية في القوة للتعامل معها".

حصوله على البطاقة الصفراء:"الأمر كان مبالغاً فيه بكل تأكيد، هل كانت هناك رمية تماس لنا قبل الهدف؟ هذا لا يساعدني على الهدوء أبداً، ولكن أهلاً بهم في أنفيلد الأمور لم تنته بعد".

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إصابة هيندرسون:"يعاني من مشكلة في أوتار الركبة أتمنى ألا تكون قوية، لست متأكداً بالشكل الكافي ولكن سنرى ما سيحدث".

يذكر أن مواجهة العودة ستقام بين الفريقين يوم 11 مارس القادم على ملعب أنفيلد، معقل الريدز، لتحديد الطرف المتأهل لدور الثمانية للأبطال.