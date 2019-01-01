جوميز يحذر من الإفراط في الاحتفال بكأس العالم للأندية

ليفربول عاد من قطر بطلًا للعالم، وينتظره مشوارًا مهمًا بالدوري الإنجليزي

يرى جو جوميز؛ لاعب ليفربول الإنجليزي، أنه عليه رفقة زملائه أن يتجنبوا الاحتفال الزائد بلقب كأس العالم للأندية قطر 2019، حتى يعود تركيزهم بشكل جيد للمباريات التي تنتظرهم في المرحلة المقبلة.

الريدز توجوا أبطالًا للعالم منذ يومين بعدما تغلبوا في نهائي المونديال على فلامنجو البرازيلي بهدف وحيد، سجله فيرمينيو، في الشوط الأول الإضافي.

وقبلها كان رفاق جوميس قد صعدوا بتحقيق الفوز أمام مونتيري المكسيكي بثنائية مقابل هدف وحيد، في نصف النهائي.

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وقال جوميز: "حصولنا على لقب المونديال فقط يرفع من معنوياتنا، عدنا إلى هنا ونحن أبطال العالم، لماذا لا يمكننا أن نتعامل مع ذلك بشكل إيجابي؟، لكن علينا أن نعلم أننا لم نتخطى بعد حتى منتصف الموسم، لذلك علينا أن نبقي رؤوسنا منخفضة، للتركيز في المباريات المتبقية".

وأضاف: "هذه البطولة كانت مميزة بالنسبة لنا، فلم نحصل على لقبها من قبل، لذلك كنا نرغب بقوة في العودة بالكأس، والفضل في ذلك يرجع إلى اللاعبين والجهاز الفني والمشجعين".

لاعب الريدز اختتم: "أشعر بحالة كبيرة من التفاؤل بسبب المونديال وأننا لم نعد بأيدي فارغة، لقد واجهنا فريقين كبيرين خلال أسبوع واحد، وهذا أمر رائع".

يذكر أن ليفربول يستعد للحلول ضيفًا على ليستر سيتي في 26 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الريدز صدارة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، بفارق عشر نقاط عن ليستر سيتي صاحب الوصافة، والذي خاض 18 لقاء.