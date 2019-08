كلوب يخوض المباراة رقم 800 بمسيرته في السوبر الأوروبي

تمثل مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي مساء اليوم الأربعاء، مناسبة خاصة للألماني يورجن كلوب مدرب الريدز.

ليفربول يلعب اللقاء باعتباره بطلاً لدوري أبطال أوروبا، بينما يخوضه تشيلسي بعد الفوز بالدوري الأوروبي.

المباراة تعتبر رقم 800 على مدار مسيرته التدريبية، التي بدأها مع ماينز وانتقل لبوروسيا دورتموند قبل ليفربول.

800 - Tonight's match against is Jurgen Klopp's 800th in his managerial career. He's got a higher win rate with @LFC (57%) than he had at either of his previous clubs (56% with , 40% with 05). Enhancement. pic.twitter.com/DBqTcHx1M7