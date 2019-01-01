كأس السوبر الأوروبية

كلوب يخوض المباراة رقم 800 بمسيرته في السوبر الأوروبي

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السوبر الأول بين فريقين إنجليزيين بالتاريخ
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

تمثل مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي مساء اليوم الأربعاء، مناسبة خاصة للألماني يورجن كلوب مدرب الريدز.

ليفربول يلعب اللقاء باعتباره بطلاً لدوري أبطال أوروبا، بينما يخوضه تشيلسي بعد الفوز بالدوري الأوروبي.

المباراة تعتبر رقم 800 على مدار مسيرته التدريبية، التي بدأها مع ماينز وانتقل لبوروسيا دورتموند قبل ليفربول.

كلوب يمتلك معدل الفوز الأعلى مع النادي الإنجليزي أكثر من أي فريق آخر قام بتدريبه، محققاً نسبة انتصار وصلت لـ57%.

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ووصل الألماني لنسبة 56% مع دورتموند، وتأتي النسبة الأضعف مع ماينز بـ40% فقط.

يذكر أن سوبر الليلة هو الثامن بين فريقين من نفس البلد، والأول من نوعه بين أي ثنائي إنجليزي.

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