تشامبرلين بعد الثنائية: افتقدت المشاركة في دوري الأبطال

تألق لافت من اللاعب الإنجليزي أمام جينك البلجيكي

سعادة كبيرة في معسكر ليفربول، بعد الفوز على جينك البلجيكي 4/1 في الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

رباعية ليفربول جاءت عن طريق ثنائية لأليكس أوكسليد تشامبرلين، بالإضافة لهدفين للسنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح.

جيمس ميلنر قائد الفريق الليلة قال بعد المباراة:"بدأنا بشكل جيد جداً ولكن بعدها انخفض الأداء، الشوك الثاني كان أفضل بشكل عام".

وأضاف:"أداء مميز على ملعب صعب رغم الهدف الذي استقبلناه في النهاية".

وأما تشامبرلين نجم اللقاء:"أفتقد اللعب في دوري أبطال أوروبا، كانت عودة جيدة ولحظة خاصة جداً بالنسبة لي".

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وتابع:"أشعر بسعادة للظهور مرة أخرى في التشكيل الأساسي، والأمور أصبحت بعد تسجيل هدفين، وعموماً لانزال بحاجة للتحسن".

يذكر أن الفوز وضع ليفربول بالمركز الثاني في المجموعة الخامسة بـ6 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن نابولي المتصدر.