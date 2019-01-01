تقارير تكشف الأندية المنافسة لنابولي على ضم بيبي

أين يذهب الدولي الإيفواري هذا الصيف؟

يتواصل الجدل حول مصير الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي لاعب ليل الفرنسي، وسط تأكيدات برحيله عن الفريق هذا الصيف.

جيرارد لوبيز رئيس ليل، كشف مؤخراً عن وجود محادثات متقدمة مع نابولي من أجل التعاقد مع اللاعب.

وأشار إلى أن ليل يمتلك 4 عروض للحصول على خدمات بيبي، ووصل العرض الأكبر من نابولي بـ80 مليون يورو.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية نشرت أسماء الأندية المنافسة لنابولي وهي أرسنال، ليفربول وإنتر.

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ويعتبر نابولي هو الأقرب حتى الآن، بعد استضافته لممثلي بيبي في ساحة تدريب الفريق من أجل المفاوضات.

ومن المتوقع أن يقرر اللاعب مصيره بشكل نهائي، بعد عودته من الراحة يوم الإثنين المقبل، حيث تغيب الفترة الماضية لمشاركته مع بلاده بكأس الأمم الإفريقية.