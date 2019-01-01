دورتموند ينتصر بثلاثية ودياً على ليفربول

كلوب يواجه فريقه القديم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حقق بوروسيا دورتموند انتصاراً مثيراً على ليفربول بنتيجة قوامها ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن استعدادات الفريقي للموسم المقبل.

ويتواجد الفريقان بمعسكرات تحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أُقيم اللقاء بملعب نوتر دام بمدينة إنديانا.

ليفربول ومانشستر سيتي يتصارعان على حارس فنربخشة

وتقدم دورتموند مبكراً بعد ثلاث دقائق عبر هدافه باكو ألكاسير، ولكن تعادل هاري ويلسون في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل.

الشوط الثاني شهد هدفين لدورتموند في الدقيقة 53 عبر الدنماركي توماس ديلاني، ثم بعدها بخمس دقائق أضاف ياكوب لارسون هدفاً آخراً.

وسجل ريان برويستر هدف تقليص الفارق لليفربول من علامة الجزاء بالدقيقة 75 من عمر المباراة.

وافتقد ليفربول عديد النجوم في تشكيلته مثل محمد صلاح، ساديو ماني، وأليسون بيكر بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم، واعتمد يورجن كلوب على مجموعة من العناصر الشابة.

بالمقابل، شهدت المباراة مشاركة الصفقات الجديدة لدورتموند جوليان براندت، تورجان هازارد، نيكو شولز، وماتس هوملس.

ويلعب ليفربول اللقاء الودي المقبل أمام إشبيلية في الثاني والعشرين من يوليو.