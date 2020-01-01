تضارب في التقارير حول اقتراب ليفربول من ضم حارس جديد

سوق الانتقالات مفتوحة في إنجلترا بعد ولكن بشروط

تضاربت التقارير حول اقتراب ليفربول من ضم حارس جديد لتعزيز المركز قبل غلق سوق الانتقالات في إنجلترا، وتحديداً جاك بوتلاند من ستوك سيتي.

وعانى ليفربول من غياب أليسون بيكر بداعي الإصابة واهتزاز مستوى البديل أدريان في عدة مناسبات، آخرها أمام أستون فيلا والهزيمة بالسباعية.

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وقالت "إيكو" إن الأنباء عن انضمام بوتلاند ليست صحيحة، وأن ليفربول ليس مهتماً بضم حارس جديد، على الأقل حتى سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

"ميترو" وعدة مصادر أخرى في إنجلترا أوضحت أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، يريد بوتلاند، وأن الأخير قد ينضم ويشارك حتى في الديربي مع إيفرتون الأسبوع المقبل مباشرة.

سوق الانتقالات في إنجلترا بعد مفتوح حتى السادس عشر من أكتوبر الجاري، ولكن فقط من أجل إبرام صفقات بين الأندية الإنجليزية بعضها البعض.

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بوتلاند صاحب السبعة وعشرين عاماً رغم هبوط ستوك ولكن يبقى من أبرز حراس المرمى في إنجلترا عامة في السنوات الماضية.

وشارك اللاعب في 35 مباراة الموسم الماضي مع فريقه، ولكن فشل مع رفقائه في إعادة أصحاب القمصان الحمراء والبيضاء للبريميرليج.