بوجود صلاح وغياب رونالدو.. الظاهرة يختار الأكثر إمتاعاً في العالم

اختيار منطقي للنجم البرازيلي في المركز الأول لأكثر اللاعبين الذين يحب مشاهدتهم

استبعد أسطورة القدم البرازيلية رونالدو، البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة أكثر 5 لاعبين يستمتع بمشاهدتهم في الوقت الحالي.

نجم ريال مدريد وبرشلونة وإنتر السابق، تحدث في تصريحات نشرتها صحيفة "as" الإسبانية، ليكشف عن نجومه المفضلين، بتواجد المصري محمد صلاح جناح ليفربول.

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وقال رونالدو:"بالنسبة لي ليونيل ميسي يأتي أولاً، موهبة لن تتكرر خلال 20 أو 30 سنة، نحتاج فترة طويلة جداً لرؤية أي لاعب مثله".

وأضاف:"أحب أيضاً محمد صلاح، إيدين هازارد، نيمار الذي أستمتع برؤيته كثيراً، بالإضافة لكيليان مبابي بكل تأكيد".

وأما عن مقارنته بمبابي:"البعض يرى أنه يشبهني، من ناحية السرعة وإنهاء الفرص، لديه تحركات مميزة جداً في الملعب ويجيد اللعب بالقدمين".

وتابع:"هناك بعض التشابهات بيننا، لكني لا أرحب بمثل هذه المقارنات، نظراً لاختلاف الأجيال التي لعب فيها كل منا لأن المواقف تختلف".

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يذكر أن صاحب الـ43 سنة الحاصل على كأس العالم مع البرازيل في 2002، يعمل حالياً كرئيس لنادي بلد الوليد الإسباني.