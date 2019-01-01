مفاجأة "سلبية" في تدريبات ليفربول استعدادًا لبايرن ميونيخ

ضربة موجعة للفريق الإنجليزي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت قناة سكاي سبورت منذ قليل أن الثنائي روبيرتو فيرمينو وديان لوفرين لم يخوضوا تدريب ليفربول استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ في دوري الأبطال.

ويستضيف الريدز ضيفه البافاري في ذهاب ثمن نهائي البطولة القارية على ملعبه آنفيلد غدًا الثلاثاء، ومن المؤكد غياب مدافعه الأفضل فيرجيل فان دايك عن اللقاء للإيقاف.

ويبدو أن متاعب الفريق ومعاناته مع الإصابات لن تتوقف، إذ من المحتمل أن يغيب لوفرين عن المباراة كذلك للإصابة التي لحقت به في مباراة ولفرهامبتون ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير الماضي.

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ولم يحسم المدرب يورجن كلوب موقف اللاعب من المشاركة غدًا، إذ قال أنه سيتم متابعة حالته حتى اللحظات الأخيرة، لكن قناة سكاي أكدت غيابه عن التدريبات اليوم مما يعزز فرضية عدم لحاقه باللقاء.

والخبر السيء الجديد جاء أيضًا من تدريبات الفريق اليوم، بغياب المهاجم البرازيلي عنها لإصابته بفيروس، لكن لم يُعلن بعد المزيد من التفاصيل حول موقفه من لعب اللقاء من عدمه.