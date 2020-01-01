فليك : أشعر بالإحباط ولكن كلوب يستحق جائزة مدرب العام

المدرب الألماني يريد نسيان الأمر سريعًا

أعرب هانز فليك مدرب بايرن ميونخ، عن شعوره بالإحباط، بعد خسارته جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2020.

يورجن كلوب مدرب ليفربول، حصل على الجائزة بدلًا من فليك، في الحفل السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس، الخميس، بعد قيادته الريدز للفوز بالدوري الإنجليزي.

وعلى الجانب الآخر حصد فليك الخماسية مع بايرن ميونخ خلال هذا العام، حيث فاز بالسوبر الأوروبي والمحلي، ودوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وكأس ألمانيا.

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وقال فليك في تصريحات صحفية:"كلوب استحق هذه الجائزة مع جهازه الفني أيضًا، بالطبع شعرنا بالكثير من الإحباط أمس، لكن علينا المضي قدمًا والتركيز على الأهداف التي نسعى لتحقيقها الآن".

وفي سياق متصل تطرق مدرب بايرن ميونخ إلى فوز روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب، وحصول مانويل نوير على أفضل حارس.

وأضاف فليك:"نشعر بسعادة كبيرة جدًا بفوزهما بلاعب العام وأفضل حارس بجدارة، ظهرا بمستوى مميز في الموسم الماضي، ونحن سعداء كذلك بوجود كيميش وألفونسو ديفيس في تشكيل العام".

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وجاءت تصريحات فليك قبل مواجهة بايرن ميونخ مع ليفركوزن، غدًا السبت، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الألماني.