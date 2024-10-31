ليفربول أبرز المهتمين.. أينتراخت فرانكفورت يحدد سعر بيع عمر مرموش!

الدولي المصري لن يرفض أبدًا الانضمام إلى البريميرليج

يقدم الدولي المصري عمر مرموش بداية موسم مبهرة في الدوري الألماني تجعله هدفًا ساخنًا للغاية في أسواق الانتقالات المقبلة سواء في الشتاء أو الصيف.

ووصل مرموش إلى هدفه رقم 9 في الدوري الألماني بتسجيله هدف فوز أينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في البوندسليجا.

الصحفي الألماني فلوريان بليتنبرج أكد أن فرانكفورت سيطالب الأندية الراغبة في ضم مرموض بدفع قيمة تتراوح بين 50-60 مليون يورو.

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الخيار الأكثر جدية وفقًا للصحفي الألماني هو ليفربول، وقد تم بالفعل التواصل بين النادي الإنجليزي وبيئة اللاعب المصري، وناديه الألماني على علم بذلك.

وأكد بليتنبيرج أن مرموش يحلم بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز حيث ينشط زميله في المنتخب المصري محمد صلاح، ومن المرجح أن يوافق فورًا على الانضمام إلى ليفربول.