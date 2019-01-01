رسمياً - ألبرتو مورينو ينضم إلى فياريال

في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده

أعلن نادي فياريال الإسباني مساء اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع ألبرتو مورينو ظهير أيسر نظيره الإنجليزي ليفربول.

مورينو انتهى عقده مع الريدز هذا الصيف، ولم يتوصل لأي اتفاق حول توقيعه على أي عقد جديد.

فرص الإسباني أصبحت منعدمة، في ظل تواجد الاسكتلندي أندي روبرتسون، أحد أفضل الأظهرة في أوروبا.

وهو ما دفع اللاعب للرحيل ليعود مرة أخرى للدوري الإسباني من بوابة فياريال.

¡Uy, madre mía, pero qué chorprecha 🙈! ¡Bienvenido al Submarino 💛, @lfc18alberto! — CF (@VillarrealCF) July 9, 2019

وكشف الموقف الرسمي للغواصات الصفراء، عن توقيع اللاعب في صفقة انتقال حر لخمس سنوات.

اللاعب الأندلسي اجتاز الكشف الطبي بنجاح، ومن المقرر انضمامه لتدريبات فريقه الجديد غداً الاربعاء استعداداً للموسم القادم.

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يذكر أن صاحب الـ27 عاماً انضم لليفربول في 2014 مقابل 16.20 مليون جنيه إسترليني قادماً من إشبيليه.