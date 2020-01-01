النني يحذر صلاح من مصير هازارد في ريال مدريد

نصيحة لصلاح من مواطنه المصري المعار لبيشكتاش التركي

نصح محمد النني لاعب وسط أرسنال المعار بيشكتاش التركي، مواطنه المصري محمد صلاح، بالبقاء في ليفربول، بدلاً من مواجهة نفس مصير إيدين هازارد في ريال مدريد.

صلاح يتصدر قائمة الهدافين بليفربول هذا الموسم، حيث أحرز 15 هدفاً في 24 مباراة بالدوري الإنجليزي، ويعتبر من أشرس المنافسين على لقب الهداف بالبطولة.

تألق صلاح المستمر مع الريدز، يربط اسمه بالانضمام لأي من عمالقة أوروبا، وبالتحديد الثنائي الإسباني برشلونة وريال مدريد.

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النني كانت له نصيحة لصلاح، حيث قال:"بالنسبة لي هو الآن يلعب بواحد من أفضل الفرق في العالم، ويتمتع بقدر كبير من النجومية، لو كنت مكانه لبقيت في ليفربول".

وأضاف:"رأينا ما حدث لإيدين هازارد بعد رحيله عن تشيلسي إلى ريال مدريد، نعم ريال وبرشلونة أكبر من ليفربول، ولكنه الآن يشعر بالسعادة والراحة معهم ويشارك في نجاح الفريق الحالي".

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وتابع بتصريحات تليفزيونية:"لا أعلم ما يدور بعقله، ولكن البقاء في ليفربول هو الخيار الأنسب له، جماهير النادي تعشقه ويسجل لهم الأهداف بشكل مستمر، وقريباً سيصبح من أساطير الفريق على مدار تاريخه".

يذكر أن بداية هازارد مع ريال تعطلت بصورة كبيرة بسبب الإصابات هذا الموسم، حيث شارك في 10 مباريات فقط بالدوري الإسباني، وهو المصير الذي يخشى النني أن يلقاه صلاح بحالة الرحيل عن ليفربول.