كلوب يؤكد هيمنته بإنجاز غير مسبوق في البريميرليج

إنطلاقة مبهرة للألماني مع ليفربول هذا الموسم

تمكن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ، من مواصلة مشواره المبهر مع الفريق هذا الموسم، بالحصول على جائزة مدرب الشهر في البريميرليج .

انطلاقة مذهلة لليفربول هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، حيث يحتل صدارة المسابقة بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

شهر يناير يعتبر من الفترات المميزة لكلوب مع الريدز، حيث حصد 5 انتصارات بالمسابقة، نجح خلالهم في تعزيز موقعه على صدارة البطولة.

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5️⃣ wins in January to continue 's unbeaten run



🔴 Jurgen Klopp is the @BarclaysFooty Manager of the Month for January #PLAwards pic.twitter.com/NAQuMup4Mg — (@premierleague) February 7, 2020

وفاز ليفربول على كل من شيفيلد يونايتد، مانشستر يونايتد، توتنهام، وانتصار غاية في الصعوبة على ولفرهامبتون، وآخر مريح على وست هام.

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وتعد هذه المرة الخامسة التي يحصل فيها كلوب على هذه الجائزة من أصل 6 ممكنة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، في تجسيد واضح للهيمنة التي يتمتع بها الألماني وفريقه.

ويدخل كلوب وليفربول تاريخ البريميرليج بهذا الرقم، حيث لم يسبق بأي مدرب الوصول لهذا العدد من جوائز الشهر بنفس النسخة من المسابقة.