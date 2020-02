كلوب يؤكد هيمنته بإنجاز غير مسبوق في البريميرليج

تمكن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ، من مواصلة مشواره المبهر مع الفريق هذا الموسم، بالحصول على جائزة مدرب الشهر في البريميرليج .

انطلاقة مذهلة لليفربول هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، حيث يحتل صدارة المسابقة بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

شهر يناير يعتبر من الفترات المميزة لكلوب مع الريدز، حيث حصد 5 انتصارات بالمسابقة، نجح خلالهم في تعزيز موقعه على صدارة البطولة.

5️⃣ wins in January to continue 's unbeaten run



🔴 Jurgen Klopp is the @BarclaysFooty Manager of the Month for January #PLAwards pic.twitter.com/NAQuMup4Mg