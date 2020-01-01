سارة عصام تروي قصة "ملكة مصر" والتشبيه بصلاح

مصادفة جمعت الثنائي في سنة واحدة ولقب واحد

سارة عصام لاعبة مصرية شابة، وصلت لمكانة غير مسبوقة بتاريخ كرة القدم للسيدات على المستوى العربي أو المصري، باللعب لنادي ستوك سيتي الإنجليزي.

اللاعبة الشابة تتخذ من محمد صلاح نجم ليفربول كمصدر لإلهامها لمواصلة مسيرتها الناجحة مع ستوك، طمحاً في السير على خطاه بإنجازاته الفريدة مع الريدز.

الأمر وصل لتشبيهها بصلاح من قبل جماهير النادي الإنجليزي، حيث أطلقوا عليها لقب "ملكة مصر"، مثلما تتغنى جماهير ليفربول بصلاح وتناديه بملك مصر أيضاً.

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الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أجرى حواراً مع سارة للحديث عن كواليس هذا التشبيه، وقالت خلاله:"أنا وصلاح انتقلنا لإنجلترا في نفس العام أنا وقعت لستوك وهو انضم لليفربول في نفس الشهر".

وأضافت:"بعدما اشتهرت أغنية صلاح ملك مصر، بدأت جماهير ستوك بالنداء في الملعب، سارة يا ملكة مصر، حيث يعتبروني النسخة النسائية من صلاح وهو أمر رائع بالنسبة لي".

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جدير بالذكر أن سارة أصبحت أول لاعبة عربية ومصرية تلعب في الدوري الإنجليزي للسيدات في 2017 بعد انتقالها لستوك سيتي.