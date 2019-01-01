تين هاج يرشح كلوب للفوز بجائزة مدرب العام

لا يتوقع فوزه بالجائزة رغم كل ما قدمه مع أياكس

أعرب إريك تين هاج المدير الفني لأياكس أمستردام، عن سعادته الكبيرة للترشح لجائزة مدرب العام من الفيفا.

تين هاج قاد أياكس الموسم الماضي للفوز بالدوري الهولندي، كما تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي ريال مدريد ويوفنتوس.

وهو ما جعل الفيفا يضعه ضمن المرشحين للفوز بجائزة الأفضل، بجوار بيب جوارديولا ويورجن كلوب وديدييه ديشامب وغيرهم من المدربين.

وقال مدرب أياكس عن هذا الترشح:"هذه نتيجة عمل الموسم الماضي، بالطبع هذا أمر رائع جداً، لكن كل تركيزي الآن على الوقت الحاضر".

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وأما عن توقعه:"ما ينطبق على المدربين ينعكس على اللاعبين أيضاً، من الطبيعي تواجد ميسي ورونالدو، لكن لو نظرت للموسم الماضي لا يمكنك تجاهل ليفربول".

وأضاف:"أعتقد أن المدرب الأفضل في العالم هو يورجن كلوب، بعد العمل الكبير الذي قام به مع فريقه".

يذكر أن ليفربول نجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما خسر الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي.