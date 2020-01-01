ليفربول البطل ومانشستر سيتي الأغنى وتوتنهام الأعلى في القيمة التسويقية

رغم عدم تتويجه بالبطولات.. توتنهام النادي الأعلى قيمة في البريميرليج

كشفت دراسة من جامعة ليفربول أن توتنهام يتفوق على جميع الأندية الإنجليزية بما فيهم مانشستر سيتي كأهم فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأدى بناء توتنهام للملعب الجديد إلى زيادة قيمة النادي، بالإضافة إلى الأداء على أرض الملعب مما جعلهم يصلون إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخهم.

ونتيجة لذلك، زادت شعبية توتنهام وقيمة لاعبيه التسويقية، وفي الوقت ذاته لم يقم النادي بالكثير من التعاقدات خلال الفترة الأخيرة.

المزيد من الفرق

وفي هذا الإطار وبشكل مفاجئ للبعض، تفوق توتنهام على مانشستر سيتي ليصبح النادي الأكثر قيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقًا لدراسة حديثة.

وعلى الرغم من عدم فوزهم بأي لقب منذ 2008، إلا أن توتنهام قد وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، كما اعتاد تحقيق مركز بين الأربعة الأوائل في البريميرليج خلال المواسم الماضية.

وفي السياق ذاته، وجد خبراء تمويل كرة القدم في كلية الإدارة بجامعة ليفربول أن ميزانية الأجور المنخفضة لتوتنهام وتحسين الثروات الميدانية ساعدت على زيادة قيمة النادي.

أوزيل ولوكاكو وإبراهيموفيتش..لن تصدق أين بدأ نجوم العالم مسيرتهم!

يذكر أن توتنهام قد عانى خلال الموسم الحالي قبل أن يقيل مدربه ماوريسيو بوتشيتينو ويعين جوزيه مورينيو بدلًا منه، وذلك في ظل سعيه نحو العودة إلى الواجهة.