ليفربول والاتحاد الإنجليزي يتبادلان اللوم في أزمة كأس كاراباو

نادي ليفربول يتبادل الاتهامات مع الاتحاد الإنجليزي خلال أزمة مشاركة لاعب بشكل غير قانوني في كأس كاراباو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي ليفربول يحمل نظيره الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مسؤولية الأزمة الناتجة عن مشاركة اللاعب بيدرو شيريفيلا في كأس كاراباو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" والتي أكدت أن النادي قد طلب من الاتحاد الإنجليزي بطاقة دولية للنجم الشاب منذ عودته بالصيف الماضي من إسبانيا في يوليو الماضي.

ورد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على نظيره ليفربول أن مسؤولية مشاركة اللاعبين والتأكد من صلاحيتهم تعود للنادي نفسه وليس له.

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وسيقدم الاتحاد الإنجليزي العون لرابطة الأندية في التحقيق الذي بدء بسبب مشاركة اللاعب في مواجهة ام كيه دونز الأسبوع الماضي.

وكان اللاعب قد حل كبديل في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول وصعوده للدور القادم وشارك لمدة ٢٧ دقيقة دون أن يحق له التواجد في الملعب.

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد وقع في قرعة أرسنال في الدوري المقبل من البطولة حال أكملها حيث أصبح مهددًا بعقوبة الاستبعاد منها.