أليسون يقترب من العودة للمشاركة مع ليفربول

النجم البرازيلي أليسون حارس مرمى فريق ليفربول يقترب من التعافي والعودة للمشاركة مع الريدز من جديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تحسن اللاعب البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول بشكل واضح خلال الأيام الماضية من الإصابة التي كانت قد لحقت به.

جاء هذا في ظل البرنامج العلاجي المكثف الذي يخضع له اللاعب منذ بداية الموسم، حيث أصبح قريبًا للغاية من العودة للمشاركة رفقة الريدز.

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا على طريق الشفاء وأعتقد أنني قريب من العودة، أقوم ببعض العمل في التدريبات واشعر أنني بخير".

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وكان أليسون قد تعرض للإصابة مع إنطلاق موسم ليفربول وتسبب في أزمة لحراسة مرمى الفريق تم تعويضها بالحارس أدريان الذي جاء هذا الصيف.

وفشل ليفربول في الحفاظ على نظافة شباكه هذا الموسم في كل المباريات عدا مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ١٨ نقطة جمعهم من الفوز في أول ست جولات.